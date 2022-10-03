البيت الابيض يندد بـ"القمع الإيراني" وبريطانيا "مصدومة"

شفق نيوز/ ندد البيت الأبيض اليوم الاثنين، باستخدام العنف ضد المظاهرات السلمية في إيران، في حين استدعت بريطانيا دبلوماسيا رفيعا للتحدث في ملف قمع المحتجين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جين-بيير، إن البيت الأبيض يندد بقمع قوات الأمن الإيرانية للمحتجين السلميين.

وأضافت للصحفيين الذين يسافرون مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى بويرتوريكو "نحن قلقون ومنزعجون من التقارير عن رد السلطات الأمنية على الاحتجاجات السلمية لطلبة الجامعة بالعنف والاعتقالات الجماعية".

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية، في وقت سابق الإثنين، أنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات في بلاده، والتي بدأت بعد مقتل الشابة، مهسا أميني، خلال احتجازها من قبل الشرطة الأخلاقية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي إن "العنف الذي يتعرض له المحتجون في إيران على يد قوات الأمن صادم حقا".

وأضاف "اليوم أوضحنا وجهة نظرنا للسلطات الإيرانية، بدلا من إلقاء مسؤولية الاضطرابات على عناصر خارجية، يتعين عليها تحمل مسؤولية أفعالها والاستماع لمخاوف شعبها".