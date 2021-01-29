سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البيت الابيض يكشف بيانات سرية عن كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-29T07:33:32+0000
البيت الابيض يكشف بيانات سرية عن كورونا

كشف فريق البيت الأبيض المكلف بمتابعة جائحة كورونا، عن بيانات كانت مخفية سابقا، تتحدث عن حالة الوباء في كافة الولايات، وفقا لمدير بيانات كوفيد-19 بالبيت الأبيض سايروس شاهبار.

البيت الأبيض يكشف عن بيانات سرية متعلقة بجائحة كورونا"فوكس نيوز": البنتاغون يعتزم تطعيم سجناء غوانتانامو

وشارك شاهبر في تغريدة عبر "تويتر" تقارير الملف الشخصي للدولة (SPR)، والتي تقدم تحليلات أسبوعية لتغيرات فيروس كورونا لكل ولاية.

وبحسب صحيفة "The Hill" فإن هذه المعلومات كانت مخفية عن الجمهور ولم يتم الكشف عنها إلا لحكام الولايات من قبل فرقة عمل مكافحة فيروس كورونا التابعة لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وجاء في التقارير أن "الغرض من هذا التقرير هو تطوير فهم مشترك للوضع الحالي للجائحة على المستوى الوطني ومستوى الولاية والإقليمي والمحلي".

وتشير البيانات الواردة في تقارير الأداء الاستراتيجي إلى عدد حالات كوفيد-19 والنسب المئوية للمستشفيات التي بها نقص في الموظفين والإمدادات وأكثر المقاطعات والمناطق المعرضة للخطر بالإضافة إلى إحصائيات أخرى.

related

إنتكاسة جديدة في أمريكا بكورونا

Date: 2020-06-27 07:57:49
إنتكاسة جديدة في أمريكا بكورونا

المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

Date: 2020-11-15 05:18:43
المانيا تحدد موعد الانتهاء من لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا

ترامب يوقع حزمة تحفيز أمريكية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار

Date: 2020-03-28 06:42:15
ترامب يوقع حزمة تحفيز أمريكية تاريخية بقيمة 2.2 تريليون دولار

أمريكا تبدأ التحقيق بدور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار كورونا

Date: 2020-04-14 16:55:13
أمريكا تبدأ التحقيق بدور الصين و"الصحة العالمية" في ظهور وانتشار كورونا

في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

Date: 2020-10-03 13:18:33
في أمريكا.. "مجموعة سرية" تتحكم بمصير لقاحات كورونا

ترامب يزف "المعجزة الطبية" الامريكية: كورونا سينتهي

Date: 2020-12-12 04:43:42
ترامب يزف "المعجزة الطبية" الامريكية: كورونا سينتهي

اصابة اول جندي امريكي بكورونا وارتفاع عدد الوفيات في البلاد

Date: 2020-03-16 07:12:23
اصابة اول جندي امريكي بكورونا وارتفاع عدد الوفيات في البلاد

امريكا تصدر عقارا شافى مصابين من كورونا وترامب يعلن موعدا للقاح

Date: 2020-05-04 07:46:55
امريكا تصدر عقارا شافى مصابين من كورونا وترامب يعلن موعدا للقاح