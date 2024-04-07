البيت الابيض يصف انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب غزة بـ"الاستراحة"

شفق نيوز/ رجّح مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، الأحد، أن يكون إعلان الجيش الاسرائيلي الانسحاب من جنوب قطاع غزة هو "استراحة" لقواته.

وقال كيربي لقناة "إيه بي سي" الاميركية ردا على سؤال عن مغزى هذا الانسحاب: "من الصعب معرفة ما يعنيه الآن، وبحسب ما فهمنا، واستنادا إلى ما أعلنوه، إنها في الواقع فترة استراحة واستعادة لياقة لقواته (الجيش الإسرائيلي) الموجودة على الأرض منذ أربعة أشهر".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، مغادرة كافة الألوية لجنوبي قطاع غزة، الليلة الماضية، عدا لواء واحد مهمته تتمثل في منع المدنيين الفلسطينيين من العودة إلى شمالي القطاع.

وذكرت وكالة رويترز أن متحدثا للجيش كشف عن "سحب كل القوات البرية من جنوبي قطاع غزة، ما عدا كتيبة واحدة"، دون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

ونقل موقع "الحرة" عن مسؤول بالجيش الإسرائيلي، إن "الفرقة 98 بألويتها الثلاثة غادرت مدينة خان يونس الليلة الماضية، بعد انتهاء العملية هناك، إثر قتال دام 4 أشهر".

وبذلك لا يبقى في جنوب القطاع "سوى لواء ناحال، الذي يقوم بمهمة تأمين ممر نيتزر، وذلك لمنع المدنيين من العودة إلى شمالي القطاع".