البيت الابيض يحذر اسرائيل: التصعيد مع حزب الله ليس في مصلحتكم

شفق نيوز/ علق البيت الأبيض الأمريكي على اشتداد التوتر بين إسرائيل ولبنان في الساعات الأخيرة، ورد حزب الله بأكثر من 100 صاروخ على الشمال الإسرائيلي.

وحذر المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، من أن التصعيد العسكري ليس في مصلحة إسرائيل، في إشارة إلى التطورات الأخيرة بين تل أبيب وحزب الله.

وقال في مقابلة مع شبكة "إي بي سي" الأميركية، إنه لا يعتقد أن تصعيد الصراع عسكريا يصب في مصلحة إسرائيل".

كما تابع أن بلاده أخبرت الإسرائيليين بهذا الموقف، قائلاً: "هذا ما نقوله مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين".

كذلك دعا مرة أخرى إلى التوصل إلى حل دبلوماسية للصراع، في اعتبار أن توسعه يعني حرباً شاملة.

أتى هذا الإعلان الأميركي بعد احتدام التوتر على الجبهة الشمالية من إسرائيل، حيث كشف الجيش الإسرائيلي أن 150 صاروخا وطائرة مسيّرة أطلقت خلال الليل نحو إسرائيل، وذلك بعدما أطلق حزب الله رشقات صاروخية طالت عدة مناطق في الجليل الأعلى والأسفل، فضلا عن جنوب شرقي حيفا، وعكا.