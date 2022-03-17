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البنك المركزي الأوروبي يحذر من "توحش" التضخم في القارة العجوز

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-17T14:50:21+0000
البنك المركزي الأوروبي يحذر من "توحش" التضخم في القارة العجوز

شفق نيوز/ حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، يوم الخميس، من "توحش" التضخم في أوروبا، واستمرار غلاء أسعار السلع لفترة أطول.

وقالت لاغارد خلال منتدى في فرانكفورت، إن الأسعار المرتفعة ستترك آثارا، والتضخم لن يعود إلى مستوياته المنخفضة التي كان يسجلها قبل وباء كورونا والحرب في أوكرانيا.

وأضافت "نحن نقتنع يوما بعد يوم بأن زخم التضخم على المدى المتوسط لن يعود إلى النمط الذي رأيناه قبل الوباء" عندما بقي المؤشر دون هدف 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي.

ورفعت المؤسسة النقدية توقعاتها للتضخم للعام 2022 إلى 5,1% فيما وصلت زيادات الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 5,8% خلال عام واحد في فبراير/شباط في منطقة اليورو، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد.

لكن الوزيرة الفرنسية السابقة حذّرت من أن "التأثير الصعودي قد يستمر لبعض الوقت" ما يؤثر على السلع التي تختلف أسعارها بشكل أقل وتيرة من أسعار الطاقة.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حاليا انخفاض معدل التضخم إلى 2.1% عام 2023 ثم إلى 1.9% عام 2024.

وخفّضت توقعات النمو في منطقة اليورو إلى 3.7% لعام 2022 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا على النشاط العالمي.

وأشارت لاغارد إلى أنه على البنك المركزي الأوروبي "إدارة الصدمة التي تدفع التضخم فوق هدفنا وتخفض النمو على المدى القصير".

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