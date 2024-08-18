البنك المركزي الليبي يعلق أعماله بعد اختطاف أحد مسؤوليه

شفق نيوز/ أعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، تعليق جميع أعماله في البلاد بعد تعرض مدير إدارة تقنية المعلومات، مصعب مسلم، للاختطاف من قبل مجهولين.

وفي بيان للمصرف، أدان الحادثة ورفض "الأساليب الغوغائية" التي تهدد سلامة موظفيه وتعيق استمرار عمل القطاع المصرفي. وأكد المصرف أنه لن يستأنف أعماله حتى يتم الإفراج عن مسلم.

يأتي هذا التطور في ظل توترات متزايدة بعد تحريض على اقتحام مقر المصرف ومحاولات لعزل المحافظ الصديق الكبير بالقوة، وذلك بعد إعلان المصرف في 20 أغسطس/ آب 2023 عودته كمؤسسة "سيادية واحدة" بعد 9 سنوات من الانقسام.