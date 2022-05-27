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البنك الدولي يمنح تركيا 500 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-27T07:56:43+0000
البنك الدولي يمنح تركيا 500 مليون دولار لتوفير لقاحات كورونا

قال البنك الدولي إن مجلس مديريه التنفيذيين وافق على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم تركيا في جهودها لمكافحة فيروس كورونا.

وقال البنك إن الأموال التي سيكون أجل استحقاقها 10 سنوات ونصف السنة، مع فترة سماح مدتها 5 سنوات، ستستخدم لتوفير لقاحات آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 في تركيا، مبينا أنه سيتم توفير 250 مليون دولار إضافية كتمويل مشترك من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى المساعدة في تغطية تكاليف شراء اللقاحات.

وكان البنك الدولي قد وافق في وقت سابق على تمويل بقيمة 100 مليون دولار لتركيا في أبريل 2020.

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