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البنك الدولي يستعد لمنع أزمة غذاء عالمية بـ30 مليار دولار

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-18T16:35:42+0000
البنك الدولي يستعد لمنع أزمة غذاء عالمية بـ30 مليار دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الأربعاء، أن البنك الدولي سيخصص 30 مليار دولار على مدار 15 شهراً للمساعدة في منع أزمة الأمن الغذائي التي أثارتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في تقرير عن خطط المؤسسات المالية الدولية بخصوص الأمن الغذائي، أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار سيتم ضخها في مشاريع جديدة.

واضافت ان 18 مليار دولار ستذهب للمشاريع الحالية المتعلقة بالغذاء والتغذية التي تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.

وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بأزمة كبيرة في إمدادات القمح على مستوى العالم حيث ينتج البلدان المتحاربان ما يزيد على 25% من إنتاج القمح العالمي.

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