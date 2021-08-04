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البنك الدولي يحذر من مجاعة تهدد 70% من اليمنيين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-04T17:34:53+0000
البنك الدولي يحذر من مجاعة تهدد 70% من اليمنيين

شفق نيوز/ كشف البنك الدولي، أن قرابة 70% من اليمنيين يواجهون خطر المجاعة في بلد يُعدّ من بين أكثر بلدان العالم معاناةً من انعدام الأمن الغذائي.

وذكر البنك في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، أن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ست سنوات خلّف ما لا يقلّ عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخلياً.

وأشار إلى أن الصراع دمّر الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلّي بمقدار النصف منذ 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تحت خط الفقر.

وبين أن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسية في اليمن نتيجة الحرب يتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أميركي.

وكان البنك الدولي قد قدّر في مطلع حزيران الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جرّاء الحرب المشتعلة، بنحو ثمانية مليارات ونصف المليار دولار.

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