"البنتاغون" يأمر الجيش الأمريكي بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلنت الممثل الرسمية لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع لويد أوستن، أمر الجيش بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط.

وأضافت سينغ، في مؤتمر صحفي، "وضع أوستن نحو 2000 جندي وعددا من الوحدات في حالة تأهب قصوى من خلال أمر "الاستعداد للنشر"، ما يزيد من قدرة وزارة الدفاع على الاستجابة بسرعة للوضع الأمني المتغير في الشرق الأوسط".

وعلى الرغم من أمر أوستن بوضع القوات المسلحة الأمريكية في حالة تأهب قصوى، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بإرسال قوات إلى الشرق الأوسط.

وأضافت سابرينا سينغ، أن وزير الدفاع سيواصل تقييم موقع القوات العسكرية والحفاظ على اتصال وثيق مع حلفاء الأمريكيين.

وذكرت وزارة الدفاع (البنتاغون) في بيان، أن الوزير لويد أوستن، تحدث يوم الاثنين الماضي، مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل و"حماس"، وشدد على سلامة المدنيين.