البنتاغون يؤكد: الطائرة التي هاجمت قواتنا ايرانية

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر اليوم الجمعة، إن تركيز القوات الأميركية المنتشرة في سوريا يتمثل في هزيمة تنظيم "داعش" وإنها "لا تهتم بأي نزاع مع إيران".

وجاء تصريح رايدر غداة الضربة الجوية التي نفذها الجيش الأميركي، ليل الخميس الجمعة، ضد ميليشيات تابعة لإيران، كانت استهدفت القوات الأميركية.

وقتل إثر الضربة الأميركية 14 عنصرا مسلحا تابعا لإيران.

والخميس استهدف هجوم بطائرة مسيّرة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، "منشأة صيانة في قاعدة لقوات التحالف قرب الحسكة في شمال شرق سوريا"، ما أدّى الى مقتل "متعاقد أميركي، وإصابة خمسة عسكريين أميركيين ومقاول أميركي آخَر".

رايدر قال في الصدد "واثقون من أن المسيرة التي هاجمت قواتنا هي إيرانية".

وأضاف "المجموعات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني هي التي قامت بالهجوم".