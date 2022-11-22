البنتاغون: أي تصعيد فى سوريا يهدد مواصلة الحرب على داعش

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أي شكل من أشكال التصعيد في شمال سوريا يهدد استمرارية مهمة واشنطن في محاربة داعش.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد حثت على عدم تصعيد العنف في سوريا، مؤكدة معارضتها لأي عمل عسكري غير منسق وينتهك سيادته.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في بيان إن الولايات المتحدة حثت على عدم تصعيد العنف في سوريا، وذلك بعد هجمات انتقامية متبادلة شنها الجيش التركي ومسلحين كورد، مضيفا أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض أي عمل عسكري غير منسق في العراق ينتهك سيادته.