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البنتاغون يوقف اعتماد طائرات F-35 لاحتوائها على قطع صينية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-07T19:42:20+0000
البنتاغون يوقف اعتماد طائرات F-35 لاحتوائها على قطع صينية

شفق نيوز/ أوقفت وزارة الدفاع الأمريكية اعتماد أحد الإصدارات الحديثة من طائرات F - 35 لاحتوائها على قطع صينية.

وأفادت رويترز بناء على مصدر مطلع بأن البنتاغون أوقف اعتماد الطائرة للاشتباه بوجود قطعة صينية في محركاتها لحين التأكد ما إذا كان استخدامها يتوافق مع المعايير القانونية المتبعة في الولايات المتحدة.

و F-35 هي عائلة أمريكية من الطائرات المقاتلة متعددة المهام "الشبحية"، يتم تمويل تطويرها بشكل أساسي من قبل الولايات المتحدة، وتمويل إضافي من البلدان الشريكة في البرنامج من حلف شمال الأطلسي وحلفاء الولايات المتحدة المقربين، بما في ذلك المملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا وكندا والنرويج والدنمارك وهولندا وتركيا سابقًا. 

دخلت إف-35 الخدمة مع مشاة البحرية الأمريكية في أغسطس 2016 ، وتم استخدام إف-35 لأول مرة في القتال في عام 2018 من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.  

وتعد الولايات المتحدة الأكبر إنفاقا على التسلح في العالم، حيث بلغت ميزانيتها العسكرية خلال 2018 أكثر من 649 مليار دولار، تعادل 3.2 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، وهي تشكل 36 في المئة الإنفاق العالمي.

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