البنتاغون ينفي وجود تحركات عسكرية أميركية في العراق

شفق نيوز/ نفى متحدث باسم البنتاغون اليوم الثلاثاء، ما يتم تداوله في الإعلام المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي بالعراق حول "تحركات عسكرية أميركية هناك".

ونقل موقع الحرة الأمريكي عن المسؤول قوله "عدم حصول أي تحركات من هذا القبيل في الأيام القليلة الماضية، سواء كان باتجاه العراق أو داخله".

وأشار المسؤول إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة على أنها لقوافل أميركية "لا علاقة لها بالقوات الأميركية".

وكانت وسائل إعلام محلية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تداولت أنباء ومقاطع فيديو تشير إلى ما وصفوه بـ "تحركات عسكرية أميركية" في العراق. ليؤكد المتحدث باسم البنتاغون بأنها غير صحيحة.