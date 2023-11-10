البنتاغون يكشف عن محاولة "حوثية" لاستعادة طائرة مسيرة أسقطوها في البحر

شفق نيوز/ كشف البنتاغون، اليوم الجمعة، عن محاولة الحوثيين استعادة طائرة أميركية بدون طيار أسقطوها في البحر الأحمر، مع ترجيحه أنهم "لن يستعيدوا أي شيء ذي أهمية".

وقالت حركة الحوثي إن طائرة أميركية بدون طيار من طراز "إم كيو-9" أسقطت قبالة سواحل اليمن.

وقالت نائبة المتحدث باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، للصحفيين "نعلم أنه كانت هناك محاولة من جانب الحوثيين لاستعادة الطائرة "إم كيو-9" ، لكن من غير المرجح أن يتمكنوا من استعادة أي شيء ذي أهمية".

وأضافت أن الولايات المتحدة لا تسعى حاليا لاستعادتها.

والأربعاء، أكّد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية أنّ المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران أسقطوا قبالة السواحل اليمنية طائرة أميركية مسيّرة من طراز "إم كيو-9".

أمّا الحوثيون فقالوا إنّ الطائرة كانت تقوم "بأعمال عدائية ورصد وتجسس" في إطار الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وبينما أسقط الحوثيون طائرات أميركية بدون طيار في الماضي، إلا أن هذا الحادث يأتي في وقت متوتر بشكل خاص في المنطقة.

وتقف واشنطن في حالة تأهب قصوى تحسبا لنشاط الجماعات المدعومة من إيران مع تصاعد التوترات الإقليمية في غمرة الحرب بين إسرائيل وحماس.

وفي عام 2019، أسقطت الجماعة طائرات أميركية بدون طيار في مناسبتين منفصلتين في اليمن.