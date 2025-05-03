البنتاغون يقر صفقة صواريخ للسعودية بقيمة 3.5 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية أقرت إمكانية بيع صواريخ "جو-جو" متوسطة المدى للسعودية بالإضافة إلى وسائل الدعم ذات الصلة مقابل 3.5 مليارات دولار.

وتستعد الولايات المتحدة لتقديم حزمة أسلحة للسعودية بقيمة تزيد عن 100 مليار دولار خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقررة للمملكة هذا الشهر.

وطلبت السعودية ألف صاروخ "جو-جو" من طراز "إيه.آي.إم-120سي-8" المتطورة متوسطة المدى و50 وحدة توجيه لهذه الصواريخ ومعدات أخرى تشمل قطع غيار وحاويات صواريخ وخدمات للدعم اللوجستي.

وأخطرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون، الكونغرس يوم الجمعة بإمكانية إتمام هذه الصفقة.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في بيان إن "هذا البيع المقترح سيدعم أهداف السياسة الخارجية وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن دولة شريكة تساهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج".

ورغم موافقة الخارجية الأميركية فإن الإخطار لا يشير إلى توقيع عقد أو انتهاء المفاوضات.

وأشار البنتاغون إلى أن المتعاقد الرئيسي للصفقة هو شركة "آر.تي.إكس كورب".

وأواخر مارس/ اذار الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه قد يسافر إلى السعودية في أبريل أو "بعد ذلك بقليل".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض عندما سئل عن احتمالات زيارته للسعودية: "قد يحدث ذلك الشهر المقبل (أبريل)، ربما بعد ذلك بقليل".

وذكر ترامب أنه يخطط لزيارة عدد من دول الشرق الأوسط "بما في ذلك قطر وربما بلدين آخرين، والإمارات العربية المتحدة".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه يخطط لزيارة السعودية، مشيراً إلى صفقة استثمارات كبرى من المملكة في الولايات المتحدة قيمتها تريليون دولار.