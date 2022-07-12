البنتاغون يعلن مقتل زعيم "داعش" في سوريا بطائرة مسيرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الثلاثاء، مقتل زعيم تنظيم "داعش" في سوريا خلال غارة أمريكية بطائرة مسيرة.

ووفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم "داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام.

https://twitter.com/ckubeNBC/status/1546842678750478336

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون الكولونيل ديف إيستبورن لوكالة "فرانس برس" إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جنديريس في سوريا، وأصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".

https://twitter.com/michaelh992/status/1546840866509168643