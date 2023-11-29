البنتاغون يعلن توجيه 4 ضربات لوكلاء إيران في المنطقة: لن نقف عند هذا الحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الأربعاء، توجيه 4 ضربات لجماعات مرتبطة بإيران، خلال الأيام الأخيرة، أسفرت عن مقتل 15 شخصاً.

وقال مسؤول في "البنتاغون": "وجهّنا أربع ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة وقد لا نقف عند هذا الحد".

وأضاف المسؤول: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك"، مردفاً: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن".

وتابع: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة"، لافتاً إلى أن "سفينة حربية أمريكية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".

المصدر : سكاي نيوز عربية