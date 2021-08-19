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البنتاغون يعلن تنفيذ طلعات جوية في أجواء العاصمة الأفغانية

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-19T15:19:32+0000
البنتاغون يعلن تنفيذ طلعات جوية في أجواء العاصمة الأفغانية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، تنفيذ طلعات في أجواء العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان"، بهدف ضمان الأمن.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الميجور جنرال وليام تيلور، أن "الوضع في مطار كابل مستقر، وعدد من أبوابه أعيد فتحها، وأن طائرات إف-18 حلقت فوق كابل لضمان أمن منطقة مطار العاصمة الأفغانية".

وتابع تيلور "خلال الساعات الـ24 الماضية حلقت طائرات أمريكية من مجموعة حاملة الطائرات رونالد ريجان الهجومية، وكانت مسلحة فوق أبراج المراقبة فوق مطار كابول لضمان تعزيز الأمن".

وأوضح أن "تلك الطائرات ستستمر في التحليق بشكل مستمر، لدعم الجهود الأمريكية لإجلاء الأمريكيين والحلفاء من أفغانستان".

ولفت المتحدث باسم البنتاغون، إلى أن "الولايات المتحدة تمكنت حتى الآن من إجلاء 7 آلاف شخص من أفغانستان"، مشيراً إلى أن بلاده لديها في الوقت الحالي أكثر من 5000 جندي في كابول.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قد أعلنت يوم أمس، عزمها إرسال قوات إضافية لأفغانستان، وذلك ضمن خطط إجلاء العالقين هناك.

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