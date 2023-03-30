البنتاغون يعلن تصفية 8 مسلحين مدعومين من إيران في سوريا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الخميس، إصابة 6 جنود، ومقتل 8 مسلحين مدعومين من إيران، في سوريا.

وذكرت "البنتاغون"، في تصريحات صحفية، أن التقديرات تشير إلى "مقتل 8 مسلحين من الفصائل مدعومة من إيران بفعل الضربات الجوية في سوريا"، مشيرة إلى أن "6 جنود أمريكيين أصيبوا في الهجمات التي شنتها هذه الجماعات شرقي سوريا".

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن "الضربات الجوية استهدفت بدقة مواقع تابعة للفصائل الموالية لإيران شرقي سوريا"، الأمر الذي أكده أيضاً المرصد السوري بوقت سابق.

والخميس الماضي، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن طائرة مسيرة استهدفت منشأة في قاعدة للتحالف الدولي شمال شرقي سوريا، ما تسبب بمقتل متعاقد أمريكي، وإصابة 5 من أفراد الخدمة الأمريكية.

وعلى إثر ذلك، شنت مقاتلات أمريكية، ضربات "محددة ودقيقة" ضد جماعات "مدعومة من إيران" شرقي سوريا، بناء على توجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن.