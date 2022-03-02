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البنتاغون يعلق على "التأهب النووي الروسي" ويعلن تأخير اطلاق الصواريخ الباليستية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-02T20:31:17+0000
البنتاغون يعلق على "التأهب النووي الروسي" ويعلن تأخير اطلاق الصواريخ الباليستية

 شفق نيوز/ عدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" ، يوم الأربعاء، إعلان موسكو وضع قوات الردع الاستراتيجي "النووي" في وضع التأهب تصعيداً "خطيراً"، مشيرة الى تأخير واشنطن اطلاق الصواريخ الباليستية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في مؤتمر صحافي، إن "إعلان روسيا عن تأهب قواتها النووية تصعيد خطير لكن لن نتخذ أي خطوات مماثلة لروسيا بوضع القوات النووية قيد التأهب".

وأضاف، أن "استفزازات روسيا بشأن ترسانتها النووية أمر غير مقبول وقد أخرنا موعد إطلاق منصة الصواريخ الباليستية". واكد كيربي بالقول، "واثقون بشأن وضعنا الاستراتيجي وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا وعن حلفائنا".

واشار الى أن "الروس يعيدون التموضع ويحاولون إعادة النظر في تأخر عملياتهم العسكرية أمام المقاومة الأوكرانية"، موضحا أن "القوات الروسية تواجه الكثير من العراقيل والأوكرانيون يبطئون تقدمها".

ولفت المتحدث باسم البنتاغون الى أن "القوات الروسية توقفت ولم تتقدم باتجاه كييف والرتل العسكري الروسي على مشارفها يواجه صعوبات لوجيستية"، مضيفا أن "بلدة خيرسون لا تزال تواجه اشتباكات والأوكرانيوين يقاومون فيها وأن إعلان القوات الروسية السيطرة على خيرسون غير صحيح".

في السياق، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن عمدة مدينة خيرسون الأوكرانية قوله، إن "القوات الأوكرانية انسحبت من المدينة وأن القوات الروسية تسيطر عليها".

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