البنتاغون يعزز إنتاج الأسلحة بـ500 مليون دولار

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، يوم الأربعاء، بأنها توصلت ‌إلى اتفاقيات إطارية مع شركات "بي.إيه.إي سيستمز" و"لوكهيد مارتن" و"هانيويل"، لزيادة إنتاج عدة أنظمة دفاعية وذخائر في إطار تحولها إلى "حالة ⁠الاستعداد للحرب".

وأضاف البنتاغون، أن "بموجب هذه الاتفاقيات، ستقوم هانيويل أيروسبيس بزيادة إنتاج المكونات الضرورية لمخزون الذخائر الأميركي، في إطار استثمار بقيمة 500 مليون دولار على مدى سنوات عدة".

وأشار إلى أن "شركتي ‌بي.إيه.إي ⁠سيستمز ولوكهيد مارتن ستزيدان إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ ثاد الاعتراضي بمقدار أربعة أمثال، كما ستسرع اتفاقية ⁠إطارية جديدة مع شركة لوكهيد من إنتاج صاروخها من طراز (بريسيجن سترايك ميسيل) للضربات ⁠دقيقة التوجيه".

وتأتي هذه الإعلانات بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع ⁠على بدء الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل الحرب على إيران.