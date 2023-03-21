البنتاغون يسرع تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا

شفق نيوز/ شرعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في تعجيل وتيرة تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا، حتى تكون جاهزة للاستخدام في الميدان، في غضون 8 إلى 10 أشهر، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤولين أميركيين، الثلاثاء.

وقال المسؤولون إن الوزارة قررت إرسال نموذج قديم مجدد من الدبابات، يمكن أن يكون جاهزا بشكل أسرع، بهدف نقل الطراز الذي يبلغ وزن الدبابة الواحدة منه 70 طنا.

وكانت الخطة الأصلية تتمثل في إرسال 31 دبابة من طراز "أبرامز أم 1 أيه 2" الأحدث إلى أوكرانيا، والتي كان من الممكن أن يستغرق صنعها وشحنها عاما أو عامين، لكن المسؤولين قالوا إن القرار اتخذ لإرسال النسخة الأقدم من الطراز "إم 1 إيه 1"، التي يمكن أخذها من مخزونات الجيش، وسيكون من الأسهل على القوات الأوكرانية تعلم كيفية استخدامها وصيانتها.

وتحدث المسؤولون إلى الأسوشيتد برس، الثلاثاء، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، لأن الخطة لم يتم الإعلان عنها بعد. ومن المتوقع أن يعلن مسؤولو البنتاغون هذا القرار قريبا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أعلنت في يناير اعتزامها إرسال الدبابات إلى أوكرانيا بعد أن أصرت لأشهر على أنها معقدة للغاية، ويصعب صيانتها وإصلاحها.

وكان القرار جزءا من تحرك سياسي أوسع نطاقا، فتح الباب أمام ألمانيا للإعلان عن أنها سترسل دباباتها من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، وستسمح لبولندا وحلفاء آخرين بفعل الشيء نفسه.

وليس من الواضح متى ستبدأ الولايات المتحدة في تدريب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام الدبابات وصيانتها وإصلاحها.

وسيتعين على البنتاغون التأكد من أن القوات الأوكرانية لديها سلسلة إمداد مناسبة لجميع قطع الغيار اللازمة للحفاظ على عمل الدبابات.

وضغط القادة الأوكرانيون باستمرار من أجل الحصول على الدبابات أبرامز التي انتشرت لأول مرة في الحرب عام 1991، وتتمتع بدرع سميك، ومدفع رئيسي 120 ملم وقدرات خارقة للدروع وأنظمة استهداف متقدمة، وتعمل على عجلات مجنزرة سميكة، وبها محرك توربيني بقوة 1500 حصان، مع سرعة قصوى تبلغ حوالي 68 كيلومترا في الساعة.