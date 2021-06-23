إحباط هجوم على مبنى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية

شفق نيوز/ قالت قناة "برس تي في" الإيرانية، يوم الأربعاء، إن السلطات تمكنت من صد هجوم تخريبي كان يستهدف مبنى منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري عن القناة، إنه "تم تحييد ورصد عملية تخريبية في أحد مباني منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وإن هذا العدوان تم إحباطه دون وقوع إصابات او خسائر مادية".

ولم توضح وسائل الإعلام الإيرانية طبيعة هذا الهجوم والمكان الذي يقع فيه مبنى منظمة الطاقة الذرية الذي تم استهدافه.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء "إيلنا" الإصلاحية الإيرانية، عن تعرض مجمع بركات للأدوية التابعة للمقر التنفيذي للإمام الخميني، لهجوم وصفته بـ"الفاشل" نفذته طائرة مسيرة.

ويقع المقر الرئيسي لإنتاج الأدوية في مجمع بركات على بعد 15 من مدينة كرج التابعة لمحافظة البرز والواقعة غرب طهران.

وذكرت الوكالة الإيرانية إن "هجوماً فاشلاً بطائرة معادية من دون طيار كانت تستهدف مجمع بركات للأدوية التابعة للمقر التنفيذي للإمام الخميني، والذي يعمل على إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا منذ العام الماضي".

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن "الطائرة المسيرة كانت تهدف إلى مهاجمة مجمع الأدوية بمدينة كرج، لكن الهجوم لم ينجح، ويبدو أن النقطة المجاورة للمجمع استُهدفت دون أي تؤدي إلى أضرار بالموقع".

وقامت الوكالة الإيرانية "إيلنا"، بعد عدة دقائق بسحب الخبر من موقعها الرسمي وحذفه تماماً من دون أن تقدم توضيحات.