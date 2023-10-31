"البنتاغون" يرسل 300 جندي إلى الشرق الأوسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل 300 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، ستكون مهمتهم الأساسية تقديم الدعم في عدة مجالات، منها تفكيك العبوات الناسفة والاتصالات، وفق رويترز.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، إن القوات ستنطلق من الولايات المتحدة لكنها لن تتجه إلى إسرائيل.

وأضاف: "هدفها دعم جهود الردع في المنطقة وتعزيز قدرات حماية القوات الأميركية".

وأشار إلى أن هذا الشهر شهد وقوع 27 هجوما على القوات الأميركية في العراق وسوريا.

وتهدد فصائل مسلحة مقربة من إيران بمهاجمة مصالح أميركية، على خلفية دعم واشنطن لإسرائيل منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر.

وفي أعقاب اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل، أعلنت الولايات المتحدة إرسال حاملتي الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" و"يو أس أس أيزنهاور" وسفن دعم لهما، ونحو 2000 من مشاة البحرية، فضلا عن بطاريات "ثاد" وبطاريات إضافية من نظام "باتريوت".

وأمر البنتاغون أيضا بإرسال طائرات حربية إضافية لدعم أسراب طائرات A-10 وF-15 وF-16 الموجودة في الشرق الأوسط.

وللولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق، في إطار جهودها لمكافحة تنظيم "داعش" الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين، قبل أن تدحره قوات محلية مدعومة بضربات جوية نفّذها تحالف دولي قادته واشنطن.