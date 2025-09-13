البنتاغون يخصص 10.8 مليار دولار لردع الصين

شفق نيوز- واشنطن

خصص البنتاغون، أكثر من 10.8 مليار دولار لتطوير 25 سلاحا في إطار برنامج SHOTCALLER، لردع الصين، منها 1.16 مليار دولار للسنة المالية 2026.

واستنادا إلى وثائق وزارة الدفاع الأمريكية، يشير طلب عام 2026 إلى أن "الجزء الأكبر من المبادرة، وهو برنامج التقنيات المبتكرة المتقدمة، سيحصل على 1.16 مليار دولار، وقد أُنفق بالفعل أكثر من 9.6 مليار دولار في السنوات السابقة".

وتُدرج بعض المشاريع تحت الأسماء الرمزية: أسكارد، وبيدلام، ولازاروس، وأوكولوس برايم، وبيليه، ورولنج دايس.

كما تم تمويل بعض المجالات بالفعل بمئات الملايين من الدولارات، بينما لن يبدأ العمل في مجالات أخرى إلا في عام 2026.

ويقول البنتاغون، إن "التطورات الجديدة تهدف إلى معالجة نقاط الضعف التي كُشفت في التدريبات العسكرية الأخيرة، وتعزيز موقف الولايات المتحدة في مواجهة محتملة مع الصين".

ويُصمم برنامج "SHOTCALLER" لإنتاج أسلحة بعيدة المدى، وجمع البيانات من أنظمة الفضاء والجو والبحر.

ويأمل البنتاغون، أن "يُتيح هذا البرنامج توجيه ضربات أسرع وأكثر دقة في حال نشوب صراع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".