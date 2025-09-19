البنتاغون يحذف 86 مليار دولار من ميزانيته لشراء صواريخ "سنتينل"

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة "سبوتنيك"، بعد مراجعة وثائق ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية، أن البنتاغون حذف 86.1 مليار دولار من تمويل شراء صاروخ سنتينل الباليستي العابر للقارات (سينتينل) (إل جي إم - 35 أيه) من مسودة ميزانيته للسنة المالية 2026.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن سلاح الجو الأمريكي، أنه "قد يمدد عمر خدمة صواريخ مينيتمان 3 حتى عام 2050، للحفاظ على قوة الردع النووي الأرضية حتى اكتمال تصميم سنتينل".

وتشير الوثائق إلى أن "الإنفاق على تطوير سنتينل لعام 2026 قد خُفِّض بمقدار 2.85 مليار دولار بعد مراجعة البرنامج، ومع ذلك، لم يضمن أي تمويل جديد لشراء الصواريخ في الميزانية".

وتم تخصيص حوالي 4.15 مليارات دولار للبحث والاختبار، منها 2.65 مليار دولار تمويل مرن و1.5 مليار دولار تمويل إلزامي.

كما أُدرج مبلغ رمزي قدره 0.742 مليون دولار بشكل منفصل، ويرجع ذلك ببساطة إلى تعديلات على الترقيات السابقة.

وفي العام الماضي، أقر البنتاغون، بأن تكلفة برنامج سنتينل تجاوزت التقديرات الأولية بنسبة 81%، لتصل إلى ما يقارب 141 مليار دولار.