البنتاغون يجهز حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، يوم الأربعاء، بأن البنتاغون أبلغ مجموعة حاملة طائرات ضاربة ثانية بالاستعداد للانتشار في الشرق الأوسط، في وقت يستعد فيه الجيش الأميركي لهجوم محتمل على إيران.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين تحذيرهم من أن الرئيس دونالد ترمب لم يصدر بعد أمراً رسمياً بنشر حاملة الطائرات الثانية، وأن الخطط قابلة للتغيير، وفي حال وافق على ذلك فإنها ستنضم هذه الحاملة إلى حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" الموجودة بالفعل في المنطقة.

من جانبه صرح أحد المسؤولين بأن حاملة الطائرات التي يجهزها البنتاغون ستتحرك على الأرجح من الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال أسبوعين. وتُجري حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" سلسلة من التدريبات قبالة سواحل ولاية فرجينيا، وقد يُسرّع ذلك من وتيرة هذه التدريبات، وفقاً لما ذكره المسؤولون.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن لإجراء محادثات مع الرئيس ترمب في البيت الأبيض لمناقشة المفاوضات مع إيران، وقال مسؤولون إن تفاصيل جولة ثانية محتملة من المحادثات مع إيران لم تُحسم بعد.

ويعتقد محللون أن نشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط سيمثل المرة الأولى التي توجد فيها حاملتا طائرات في المنطقة منذ ما يقارب عاماً، عندما كانت حاملة الطائرات الأميركية "هاري إس ترومان" وحاملة الطائرات الأميركية "كارل فينسون" موجودتين في الشرق الأوسط لمحاربة الحوثيين في اليمن في آذار/ مارس 2025.