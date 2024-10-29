البنتاغون يتحدث عن إمكانية رد إيران على الهجوم الإسرائيلي

شفق نيوز/ رجح متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، يوم الثلاثاء، وجود إمكانية لرد إيراني على الهجوم الذي شنه الطيران الإسرائيلي السبت الماضي على أراضيها.

وقال المتحدث: "هناك إمكانية لقيام إيران بالرد على الهجوم الإسرائيلي، وعلينا الاستعداد لجميع الحالات".

وبشأن لبنان، أكد البنتاغون وجود فرصة لتسوية دبلوماسية، مؤكدا مواصلة العمل لتحقيق ذلك.

وأشار المتحدث إلى أن وزير الدفاع لويد أوستن أكد، في اتصال مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، التزام واشنطن بالتوصل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن.