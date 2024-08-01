البنتاغون يبرم صفقة مع مدبري 11 سبتمبر: الإقرار بالذنب لتفادي الإعدام

شفق نيوز/ أفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، بأن المدعين الأمريكيين توصلوا إلى اتفاق مع "خالد شيخ محمد" العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول، يشمل على الأرجح اعترافًا بالذنب مقابل تجنب محاكمة بالإعدام.

ويشمل الاتفاق مع محمد واثنين من شركائه الآخرين تسوية القضايا الطويلة الأمد التي ظلت عالقة في مناورات ما قبل المحاكمة لسنوات، بينما ظل المتهمون محتجزين في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا، نحو التوصل إلى حل.

وقال البنتاغون في بيان إن "الشروط والأحكام المحددة للاتفاقات قبل المحاكمة غير متاحة للجمهور في الوقت الحالي".

وكانت مثل هذه المقترحات قد تم تفصيلها من قبل المدعين في رسالة العام الماضي، لكنها قسمت عائلات نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/ ايلول 2001، حيث لا يزال البعض يرغب في أن يواجه المتهمون العقوبة القصوى.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، عن مسؤولين بالبنتاغون، لم تذكر أسماءهم، أن "خالد شيخ محمد"، المتهم بالتخطيط لهجمات ، واثنين من المعتقلين الآخرين معه في سجن "غوانتانامو"، وافقوا على الاعتراف بـ "الذنب"، مقابل الحكم عليهم بالسجن المؤبد، بدلا من الإعدام.

وذكرت الصحيفة، أن مسؤولا كبيرا في البنتاغون وافق على الاتفاق الذي يقضي باعتراف ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، بالذنب، مقابل عدم الحكم عليهم بالإعدام.

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام الرئيسي "آرون روج"، قال في رسالة إلى أفراد أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر \ أيلول "في مقابل إلغاء احتمال توقيع عقوبة الإعدام، وافق المتهمون الثلاثة على الاعتراف بالذنب في جميع الجرائم المنسوبة إليهم، بما في ذلك قتل 2976 شخصا كما هو المدرج في لائحة الاتهام".

وأضافت الصحيفة:إن الرسالة جاء فيها أن الثلاثة يمكنهم تقديم إقرارهم بالذنب في جلسة علنية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

والمتهمون الثلاثة محتجزون منذ 2003، وكان خالد شيخ محمد من أعضاء تنظيم القاعدة وتتهمه الولايات المتحدة أنه المخطط الرئيسي لهجمات 11 سبتمبر \ أيلول، على مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى البنتاغون على أطراف واشنطن.