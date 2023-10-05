البنتاغون: مقاتلة إف 16 تسقط مسيرة تركية كانت تحلق قرب قواتنا في سوريا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء الخميس، ‏إسقاط طائرة مسيرة تركية، كانت تحلق على بعد 500م من القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "إسقاط الطائرة جاء كإجراء احترازي لحماية القوات الأمريكية في سوريا"، لافتة في الوقت نفسه، إلى عدم وجود أي مؤشرات على أن ⁧‫تركيا‬⁩ كانت تنوي استهداف القوات الأمريكية في ⁧‫سوريا‬⁩ عمدا.

وأضافت أن "وزير الدفاع الأمريكي بحث هاتفيا مع نظيره التركي الأنشطة التركية قرب القوات الأمريكية في سوريا، كما شدد على ضرورة التنسيق المشترك لمنع وقوع تهديد للقوات الأمريكية".

وأشارت الوزارة، إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي أقر بهواجس ⁧‫تركيا‬⁩ الأمنية المشروعة، وأدان أي عمل إرهابي ضد ⁧‫تركيا‬⁩"، وأكد أن "حزب العمال الكوردستاني يمثل تهديداً إرهابياً".

يأتي ذلك، بعد ساعات على إعلان التلفزيون السوري، أن هجوماً "إرهابياً" مسلحاً استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية العسكرية في محافظة حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة، نتج عنه سقوط نحو 300 ضحية.