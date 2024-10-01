البنتاغون: ليس لدينا علم بأي تحذير من إيران قبل الهجوم على إسرائيل

شفق نيوز/ قالت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، إنها لم تتلقَ اي تحذير من إيران بشأن الهجوم الذي نفذه الحرس الثوري على إسرائيل.

وأضاف البنتاغون، أنه "ما يزال يقيم الهجوم ونتائجه ولم يصب أي من الجنود الأمريكيين خلال الهجوم الصاروخي الإيراني".وتابع، "ليس لدينا علم بأي تحذير من إيران قبل الهجوم على إسرائيل".

واكد البنتاغون "دعمه الكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الإيراني".

‏ولفت البنتاغون الى أن "الهجوم الإيراني الصاروخي كان أكبر بمرتين من هجوم أبريل الماضي".

وقبل ساعات، قال الحرس الثوري في بيان، إنه نفذ عملية القصف الصاروخي على إسرائيل، بناءً على قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبدعم مباشر من الجيش الإيراني."

وأشار البيان إلى أن الهجوم الصاروخي جاء كخطوة انتقامية ضد العدو، عقب استشهاد هؤلاء القادة الذين يعتبرون رموزاً للمقاومة.

كما هدد الحرس الثوري الإيراني، من أي رد عسكري إسرائيلي على هذه العملية سيواجه بهجمات أكثر تدميرا وأقوى، مبينا أن هذه هي الموجة الأولى من الهجمات.