البنتاغون: لم نكن على علم مسبق بالضربة الإسرائيلية في بيروت

شفق نيوز/ أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بشأن الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي نفذت في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت متحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، في مؤتمر صحفي إن "الولايات المتحدة لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن ضربة إسرائيلية في بيروت، وأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي أثناء استمرار العملية".

وجددت سينغ تأكيدها: "الولايات المتحدة لم تشارك في هذه العملية، ولم نتلق أي تحذير مسبق".

ورفضت سينغ، الإفصاح عما قاله وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت لأوستن بشأن العملية، وما إذا كانت تستهدف أمين عام حزب الله حسن نصر الله، كما رفضت التكهن بما إذا كان نصر الله ما يزال على قيد الحياة.