"البنتاغون" لشفق نيوز: ملتزمون بإنهاء الوجود القتالي في العراق ومهام جديدة لقواعدنا

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، إن واشنطن تواصل مراجعة وضبط وضع قواتها في العراق "عند الاقتضاء" وبما يتسق مع مهام التحالف الدولي لهزيمة داعش في العراق.

وأضاف المسؤول لوكالة شفق نيوز، أن واشنطن "ملتزمة بإنهاء المهمة العسكرية للتحالف داخل العراق بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، كما سنواصل دعم عمليات هزيمة داعش في سوريا من قواعد داخل العراق حتى أيلول/ سبتمبر 2026".

وأشار إلى أنه عقب انتهاء الفترة الانتقالية "ستستمر الولايات المتحدة في علاقة تعاون أمني ثنائي مع العراق".

واتفقت بغداد وواشنطن في أيلول/ سبتمبر 2024 على إنهاء مهمة التحالف العسكرية في العراق بحلول أيلول/ سبتمبر 2025، مع استمرار دعم عمليات ضد داعش في سوريا حتى 2026.

وبدأت فعلياً أولى مراحل الانسحاب برتل غادر قاعدة عين الأسد إلى سوريا مطلع الأسبوع، ونقل جزء من القوات إلى أربيل والكويت، مع خفض العدد تدريجياً من نحو 2000 إلى أقل من 500 جندي حتى أيلول/ سبتمبر 2026.