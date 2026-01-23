البنتاغون لشفق نيوز: كل خيارات مواجهة إيران على طاولة ترمب

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

أكد مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة بدأت بتحريك أصول عسكرية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذه التحركات تهدف إلى تعزيز الخيارات المتاحة أمام البيت الأبيض للتعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة.

وقال المسؤول الأميركي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك أصولاً عسكرية إضافية تتحرك بالفعل نحو منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي".

ورفض المسؤول الكشف عن طبيعة تلك الأصول أو المواقع الدقيقة لانتشارها، قائلاً: "لن نناقش أنواع الأصول أو أماكن تواجدها بالتحديد، لكنها جميعاً وضعت لتكون خيارات محتملة على الطاولة وأمام الرئيس ترمب" بشأن إيران.

وأضاف أن "المهمة الأساسية لوزارة الدفاع هي ضمان أن تكون لدى الرئيس خيارات متنوعة ومتاحة للرد والتعامل مع أي طارئ".

وبشأن الاشتباكات في سوريا وتداعياتها، قال المسؤول الأميركي إن "الوضع في سوريا ديناميكي للغاية ومتحرك"، مؤكداً أن "الأمر برمته يخضع حالياً لتقييم القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) التي تتابع تأثير هذه التطورات على أمن وسلامة قواتنا ومهمتها هناك".

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط تقارير عن تعزيز الولايات المتحدة لوجودها البحري والجوي في المياه الإقليمية والقواعد القريبة، لضمان "ردع" أي تهديدات محتملة للمصالح الأميركية وحلفائها في المنطقة.