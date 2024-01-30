البنتاغون: قواتنا بالمنطقة تعرضت لعدة هجمات منذ ضربة الأردن

شفق نيوز/ كشف المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، يوم الثلاثاء، تعداد الهجمات التي شُنّت على القوات الأميركية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير/ كانون الثاني الجاري على قاعدة في الأردن.

وقال رايدر إن ثلاث هجمات بالفعل شُنت على القوات الأميركية في المنطقة منذ وقوع هجوم بطائرة مسيرة في 28 يناير على قاعدة في الأردن أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وأشار المتحدث باسم "البنتاغون" إلى أن ذلك الهجوم سيعقبه رد أميركي.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق اليوم الثلاثاء عن تقديم تعليق مباشر على بيان لكتائب حزب الله العراقي أعلنت فيه وقف جميع عملياتها العسكرية ضد القوات الأميركية في المنطقة، ولكنها قالت: "الأفعال أعلى صوتا من الكلمات".

وأعلنت كتائب حزب الله العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، إيقاف عملياتها ضد القوات الأميركية من أجل "عدم إحراج الحكومة العراقية"، موصية مقاتليها بـ"الدفاع السلبي مؤقتا".