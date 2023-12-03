البنتاغون: سفينة حربية أميركية تعرضت لهجوم في البحر الأحمر

شفق نيوز/ قال البنتاغون إن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم يوم الأحد في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدًا كبيرًا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، فيما كشفت شركة "أمبري" للأمن البحري، عن إصابة إحدى السفن البريطانية بصاروخ قبالة السواحل اليمنية.

وأضاف البنتاغون في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني والسفن التجارية في البحر الأحمر وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".

وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر دون الخوض في تفاصيل.

ولم يحدد البنتاغون المكان الذي يعتقد أن النيران جاءت منه. ومع ذلك، يشن المتمردون الحوثيون في اليمن سلسلة من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، فضلاً عن إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن حرباً ضد حماس في قطاع غزة.

إلى ذلك ذكرت صحيفة "تلغراف" أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وبينت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وقالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة - التي لم يذكر اسمها - والتي ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد نحو 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن. بحسب ما نقلته "ديلي ميل".

وأضافت: "كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي".

من جهتها، أبلغت وكالة أخرى عن نشاط محتمل لطائرات بدون طيار في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقارير الشركة "، تعرض ناقلة بضائع بريطانية لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، ولفتت إلى أن "ناقلة البضائع أُصيبت بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة".

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا إنها تلقت تقريرا بشأن نشاط مسيّرة "بما في ذلك انفجار محتمل بالقرب من باب المندب وآتية من اتجاه اليمن".

يشار إلى أن باب المندب يربط البحر الأحمر بخليج عدن، وشهدت تلك المنطقة سلسلة من الهجمات في الأسابيع الأخيرة نسبت إلى المسلحيين الحوثيين ردا على إسرائيل بسبب حربها على حماس في قطاع غزة.

وقد أعلنت الجماعة يوم الأحد 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامنا مع "المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة".