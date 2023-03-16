البنتاغون: روسيا تستفزنا في سوريا

اعتبر الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية أن تحليق الطائرات الهجومية الروسية المسلحة بانتظام فوق القواعد الأمريكية في سوريا تأتي في سياق "استفزاز" الأمريكيين.

وجاءت تصريحات كوريلا يوم الخميس خلال جلسة استماع في الكونغرس الأمريكي، في رده عن سؤال حول العلاقة بين الجيشين الروسي والأمريكي في سوريا، وقال: "إنهم يحلقون فوق قواعدنا بطائراتهم المدججة بالأسلحة ويحاولون بذلك خلق استفزاز لنا".

هذا وقد وصف الجنرال مثل هذه التصرفات التي يقوم بها الطيارون الروس بأنها "غير آمنة وغير احترافية."

كما زعم كوريلا أيضا أنه من خلال مثل هذه الإجراءات، تعمل روسيا على مراجعة البروتوكولات الحالية الخاصة بحل النزاعات، وقال: "تقوم موسكو بانتهاكها كل يوم".

وتابع المسؤول العسكري الأمريكي: "سلاح الجو الروسي زاد بشكل كبير من عدد هذه المناورات منذ بداية مارس."

واختتم في هذا الجانب: "سوريا لا تزال دولة مهمة بالنسبة لروسيا."