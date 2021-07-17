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البنتاغون: حزب الله نجح بإبقاء لبنان ضعيفا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-07-17T06:09:22+0000
البنتاغون: حزب الله نجح بإبقاء لبنان ضعيفا

شفق نيوز / اعتبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، يوم السبت، أن "حزب الله" نجح في إبقاء لبنان ضعيفا، فيما حذرت من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية بلبنان إلى تدهور أمني.

وأعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، وقالت "لدينا قلق تجاه أي شريك يتلقى المساعدة أو التمويل منا ويتخذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء".

وأكدت أن "المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وأن بلادها تركز على دعم الجيش الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ".

 وقالت ستراول "نحن قلقون للغاية من أن اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون إليها"، مشيرة إلى أن اللبنانيين قلقون وخائفون من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وأنهم "لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم. وفي مثل هذه الأوضاع يندلع العنف".

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