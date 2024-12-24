البنتاغون تعترف بوجود أكثر من 2500 جندي امريكي في العراق

شفق نيوز/ اعترفت "البنتاغون" بأنه قد يكون هناك أكثر من 2500 جندي في العراق، وهو الرقم الأساسي الذي استخدمه الجيش لوجوده العسكري في البلاد، ولكن "البنتاغون" لم تقدم أي تفاصيل حول عدد القوات الإضافية في العراق، وقالت فقط إن هناك "بعض القوات الإضافية المؤقتة المنتشرة على أساس التناوب".

وقال رايدر في البيان: "ومع ذلك، نظرًا لاعتبارات أمنية ودبلوماسية، ليس لدينا المزيد من التفاصيل لتقديمها". وتترك الإشارة الغامضة إلى القوات الإضافية في العراق، الباب مفتوحًا أمام احتمال وجود أكبر بكثير مما تم الاعتراف به سابقًا، تمامًا كما هو الحال في سوريا.

ويعد الوجود العسكري الأمريكي في العراق قضية حساسة بالنسبة للمسؤولين العراقيين، الذين قالوا علنًا إنهم يريدون خروج القوات الأمريكية من بلادهم.

وأوضح المسؤولون أنه إذا رأى العراقيون زيادة في عدد القوات في سوريا، فإنهم يخشون أن تفعل الولايات المتحدة الشيء نفسه في العراق أيضًا، وهو ما يبدو الآن أنه قد يكون كذلك. إنه أمر حساس بشكل خاص في خضم المفاوضات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

ولأكثر من عام، انخرطت واشنطن وبغداد في سلسلة من المحادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد، عن طريق ما تسمى اللجنة العسكرية العليا.

وفي يناير/كانون الثاني، أوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني هدف المناقشات عندما قال إن الهدف هو "إنهاء وجود قوات التحالف الدولي في العراق بشكل دائم".

ويعتمد الوجود الأمريكي في سوريا على دعم من القوات الأمريكية في العراق، وقد يتطلب ذلك وجودًا أكبر في الدولتين.

ويصر مسؤولو الدفاع على أن "البنتاغون" لم تضلل الجمهور بشأن العدد الأساسي للقوات في سوريا، الذي قالوا منذ عام 2020 إنه حوالي 900. وقال أحد مسؤولي الدفاع إن معظم هؤلاء هم قوات عمليات خاصة، ونادرًا ما يعترف الجيش بالتغييرات في مستويات قوات العمليات الخاصة.

ويقول المسؤولون إن حوالي 1100 جندي إضافي تم نشرهم هناك في الأشهر الأخيرة هم قوات "تمكين مؤقتة"، في المقام الأول مع الجيش، والمقصود منها زيادة الوجود الأساسي بمساعدة لوجستية ودفاعية.

لكن هذه القوات يتم استبدالها عادة بمجرد الانتهاء من دوراتها، والتي غالبًا ما تكون ثلاثة أشهر أو أقل، لذلك ارتفع العدد الإجمالي باستمرار فوق 900 على مر السنين، وفقًا للمسؤولين.

ويعود إخفاء العدد الحقيقي للقوات الأمريكية في سوريا إلى إدارة دونالد ترامب الأولى، ففي عام 2020، اعترف المبعوث الأمريكي المنتهية ولايته إلى سوريا، جيم جيفري، بأن فريقه ضلل بشكل روتيني كبار القادة العسكريين بشأن مستويات القوات هناك، مما يشير إلى أنه لم يكن المسؤولون العسكريون حصريًا هم من يحتفظون بالعدد الإجمالي للقوات سرًا.

وقال جيفري لصحيفة "ديفينس ون" في ذلك الوقت: "كنا نلعب دائمًا ألعابًا سرية لعدم توضيح لقيادتنا عدد القوات التي لدينا هناك".

وأضاف جيفري أن ترامب وافق في عام 2019 على إبقاء ما يقرب من 200-400 جندي أمريكي في سوريا، لكن العدد الفعلي كان "أكثر من ذلك بكثير"، وهناك المزيد من المتعاقدين المدنيين في البلاد.

وذكر تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس أن هناك أكثر من 5400 متعاقد في العراق وسوريا في الربع الثاني من عام 2024.