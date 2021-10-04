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البنتاغون تخشى من تهديد أمني وراء تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-04T18:51:54+0000
البنتاغون تخشى من تهديد أمني وراء تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، مساء اليوم الاثنين، عن البدء بتحقيق في فرضية حصول تهديد أمني وراء توقف منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، نقلا عن البنتاغون تأكيدها أنه يتم النظر حاليا في ما إذا كان هناك أي تهديد أمني وراء ما حصل اليوم من تعطل في عمل منصات التواصل الاجتماعي عالمياً.

و​تعرض موقع "فيسبوك" وعدداً من المواقع التابعة له لعطل فني على مستوى العالم، مساء اليوم الاثنين، دون الكشف عن السبب وراء هذا العطل حتى الآن.

وذكر موقع "Down Detector" الذي يرصد انقطاعات المواقع الإلكترونية أن العديد من المستخدمين أبلغوا عن تعرضهم لمشاكل في الدخول إلى "فيسبوك"، مؤكدا على أن "المشكلة شاملة وعالمية".

​وشملت الأعطال منصات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"فيسبوك ماسنجر" و"واتسآب".

ولاحظ العديد من المستخدمين في العراق ودول عربية أن عطلاً طارئاً ضرب تطبيقي “واتساب” و”فيسبوك”، ما حال دون القدرة على استخدامهما.

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