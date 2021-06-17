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البنتاغون تتوقع هجمات داخل أمريكا في غضون عامين

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-17T17:24:49+0000
البنتاغون تتوقع هجمات داخل أمريكا في غضون عامين

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان، يوم الخميس، إن الجماعات الدولية المتشددة مثل تنظيم "القاعدة"، قد تشكل تهديدًا للأراضي الأمريكية، وحلفاء واشنطن، خلال عامين.

وأوضح الوزير لويد أوستن خلا جلسة بالكونغرس، قائلًا "قد تحتاج الجماعات عامين لتطوير قدراتها".

وقال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، إنه يتفق مع التقدير الخاص بالفترة الزمنية، مشيرًا إلى وجود مخاطر متوسطة في الوقت الراهن.

وأضاف ميلي، "إذا انهارت الحكومة الأفغانية أو جرى تفكيك قواتها الأمنية، فإن المخاطر ستزيد بالطبع".

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