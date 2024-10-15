البنتاغون يعلن نشر بطارية "ثاد" في إسرائيل للتصدي لأي هجمات إيرانية جديدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، نشر بطارية "ثاد" في إسرائيل للتصدي لأي هجمات إيرانية جديدة.

واشار البنتاغون، الى "وصول مكونات بطارية ثاد مع فريق من القوات الأمريكية إلى إسرائيل يوم الاثنين".

وأضاف أن "نصب بطارية ثاد في إسرائيل هو إجراء مؤقت يهدف إلى دعم الدفاع عنها في حال تعرضها لهجوم إيراني آخر".

وأوضح أن "نصب بطارية ثاد في إسرائيل يهدف إلى تعزيز دفاعاتها وليس جرنا إلى نزاع إقليمي أوسع".

واعرب البنتاغون، عن "قلقه العميق حيال ما حصل مع قوات اليونيفيل في جنوب لبنان".

وبطارية ثاد (THAAD) نظام دفاع صاروخي متقدم تم تطويره مؤخرا يهدف إلى حماية المناطق والمدن من الصواريخ البالستية عبر استخدام تقنية "الضرب على الضربة"، حيث تصطدم الصواريخ الاعتراضية بالهدف في الفضاء الخارجي، وتتميز بمرونتها وسرعة نشرها في مناطق التهديد.

ويشير مراقبون الى نشر هذه البطاريات في عدة دول، مثل كوريا الجنوبية والإمارات والسعودية، لتعزيز الدفاعات ضد التهديدات الإقليمية.

ورغم أهميتها في استراتيجيات الدفاع الوطني، يقول مراقبون إن نشرها قد يثير جدلاً سياسيًا ويزيد من التوترات بين الدول المجاورة.