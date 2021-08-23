البنتاغون: الوصول إلى مطار كابول أمر "حساس جدا" يتطلب تنسيقاً مع طالبان

شفق نيوز/ وصفت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون)، يوم الاثنين، أن الوصول إلى بوابة مطار كابول بأنه "أمر حساس جدا" يتطلب التنسيق مع حركة طالبان، مؤكدة مقتل عنصر في قوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين بتبادل لإطلاق النار في محيط المطار.

وقال نائب مدير العمليات الإقليمية وإدارة قوة هيئة الأركان المشتركة في الوزارة، الجنرال ويليام هانك تايلور، في مؤتمر صحفي عقده في البنتاغون، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن مطار كابول "بات آمنا ولم نتلق أي تقرير بشأن أي حادث باستثناء مقتل عنصر من القوات الأفغانية".

واضاف أن "قياداتنا على الأرض تراقب الوضع في مطار كابل ونستخدم كل ما في وسعنا للحفاظ على الأمن".

وأوضح أن "وزارة الدفاع فعلت المرحلة الأولى من الأسطول الجوي الاحتياطي المدني يوم أمس، وهو يشمل 18 طائرة من 6 شركات طيران تجارية".

وتابع تايلور "اعتبارا من صباح اليوم، غادرت كابول 25 طائرة عسكرية أمريكية من طراز C-17 و3 طائرات عسكرية أمريكية من طراز C-130، بالإضافة إلى 61 رحلة طيران تجارية مستأجرة".

وبين ان "إجمالي عدد الركاب لتلك الرحلات بلغ نحو 16 ألف شخص، وقام الجيش الأمريكي بنقل حوالي 11 ألف شخص".

واشار إلى أن "المواقع الآمنة المؤقتة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط، يبلغ عددها 14 موقعا وهي تشمل المنشآت الأمريكية في قطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا".

وفي الشأن نفسه، أكدت البنتاغون في بيان مقتل عنصر في قوات الأمن الأفغانية وإصابة آخرين بتبادل لإطلاق النار صباح اليوم في محيط مطار كابول، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن إصابات بين القوات الأمريكية.

وأوضحت "يبدو أن الحادث بدأ عندما أطلق طرف معاد مجهول النار على قوات الأمن الأفغانية، التي راقبت الوصول إلى أبواب المطار. وفتح الأفغان نيرانا مضادا كما فعلت نفس الشيء قوات الولايات المتحدة والتحالف وفقا لحقهم في الدفاع عن النفس".

وأضافت أن "أحد عناصر القوات الأفغانية قتل بالطرف المعادي بينما أصيب عدة أفغان خلال تبادل إطلاق النار"، مشيرة الى أن "المصابين يتلقون العلاج في مستشفى المطار وهم في حالة مستقرة الآن".

بدوره، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن الوزارة لا تعرف بالضبط من فتح النار في محيط مطار كابول، مؤكدا أنها لا تستبعد أنه عنصر في حركة طالبان.