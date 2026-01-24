البنتاغون: الحرب على إيران أدت إلى سحق برنامجها النووي بالكامل

شفق نيوز- واشنطن

أكدت وزارة الحرب الأميركية "البنتاغون"، يوم السبت، أن الحرب التي شنتها على إيران أدت إلى سحق برنامجها النووي بالكامل، مبينة أن النظام الإيراني أصبح ضعيفاً وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه سابقاً.

وذكّرت الوزارة ضمن استراتيجيتها الدفاعية الجديدة الصادرة لعام 2026، والتي حصلت وكالة شفق نيوز، على نسخة منها، بتنفيذ العملية العسكرية في إيران التي أطلقت عليها اسم "مطرقة منتصف الليل"، ووصفتها بأنها "عملية بلا أخطاء أدت إلى سحق البرنامج النووي الإيراني بالكامل".

وأشارت الوثيقة إلى أن "هذه العملية أثبتت قدرة واشنطن على تنفيذ وعودها بمنع طهران من حيازة السلاح النووي عبر قوة مشتركة لا يضاهيها أي جيش في العالم".

ووفقاً للوثيقة، فإن النظام الإيراني بات اليوم "أضعف وأكثر عرضة للخطر مما كان عليه منذ عقود"، معتبرة أن "محور المقاومة قد تعرض لدمار مماثل؛ إذ أدت العمليات الإسرائيلية، المدعومة بإسناد أميركي خلال حرب الـ12 يوما، إلى إضعاف قدرات حزب الله وحماس بشكل حاد".

وفي ما يخص ملف الحوثيين واستعادة الملاحة في ملف اليمن، كشفت الاستراتيجية عن عملية "راو رايدر" التي شنتها واشنطن بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، مؤكدة أنها نجحت في "شل قدرات الحوثيين الهجومية وأجبرتهم على طلب السلام والتوقف عن استهداف السفن الأميركية، مما أعاد حرية الملاحة في المنطقة عبر حملة عسكرية قصيرة وحاسمة".

وحذرت البنتاغون من أن "طهران لا تزال تنوي إعادة بناء قواتها التقليدية والبحث عن ثغرات للعودة للبرنامج النووي"، ورسمت الاستراتيجية خارطة طريق للمرحلة المقبلة تعتمد على "تمكين إسرائيل باعتبارها حليفاً نموذجياً قادراً على حماية المصالح المشتركة".

وأشارت إلى أن خارطة الطريق تتضمن كذلك "تعزيز قدرات الشركاء في الخليج عبر تزويدهم بأنظمة عسكرية أمريكية متطورة، ودفع دول المنطقة نحو دمج قدراتها الدفاعية لخلق جبهة موحدة قادرة على الردع الجماعي".