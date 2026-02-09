البنتاغون: احتجاز ناقلة نفط انتهكت الحظر في الكاريبي

شفق نيوز- واشنطن

أعلن البنتاغون، يوم الاثنين، احتجاز القوات الأميركية ناقلة نفط في المحيط الهندي بعد انتهاكها الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على السفن في الكاريبي وفرارها من هذه المنطقة.

وقالت وزارة الحرب الأميركية، رداً على سؤال لوكالة "فرانس برس"، إن القوات الأميركية احتجزت السفينة، بعدما أعلنت عبر منصة "إكس" أن هذه القوات صعدت على متن الناقلة "أكويلا 2" من دون حوادث بعد مطاردتها من منطقة الكاريبي حتى المحيط الهندي.

ومنذ عملية اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لا تزال القوات الأميركية تحتفظ بأكثر من 15 ألف جندي وعدد من السفن الحربية في منطقة الكاريبي، في رسالة تؤكد استمرار النفوذ الأميركي في المنطقة.