البلغاريون يتوجهون لصناديق الاقتراع في انتخابات برلمانية مبكرة

شفق نيوز- صوفيا

توجه البلغاريون، يوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثامنة خلال خمس سنوات.

ويبرز الرئيس البلغاري رومين راديف كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في المشهد السياسي، حيث تعهد بإنهاء ما وصفه بـ"دوامة الحكومات الضعيفة التي لا تستمر طويلاً، إلى جانب مكافحة الفساد المستشري".

ويعرف راديف، وهو طيار مقاتل سابق، بمواقفه المنتقدة لبعض سياسات الاتحاد الأوروبي، كما يعارض تقديم دعم عسكري مباشر لأوكرانيا في حربها مع روسيا.

وكان قد غادر منصب الرئاسة في كانون الثاني/ يناير للمشاركة في هذا المسار السياسي الجديد، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات متكررة وأزمات حكومية متلاحقة.

وأسهمت حملة منسقة على ⁠منصات التواصل الاجتماعي وحملات انتخابية مكلفة ووعود بالاستقرار في تعزيز دعم راديف في ​الدولة الواقعة في منطقة البلقان والبالغ عدد سكانها نحو 6.5 ملايين نسمة، حيث ​سئم الناخبون من الانتخابات المبكرة المتكررة ومن مجموعة صغيرة من السياسيين المخضرمين يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم "فاسدون".

وتمثل تكلفة المعيشة أيضا مشكلة لا سيما بعد أن اعتمدت بلغاريا، العضو ​في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، اليورو في كانون الثاني/ يناير.

وسقطت الحكومة ​السابقة وسط احتجاجات على ميزانية جديدة اقترحت زيادات ضريبية ومساهمات أعلى في الضمان الاجتماعي.

ويبدو أن ‌أزمة ⁠تكاليف المعيشة وأحدث مأزق سياسي هما أكثر ما يشغل بال الناخبين وليس دعوات راديف لتحسين العلاقات مع موسكو أو استئناف تدفقات النفط والغاز الروسية إلى أوروبا.