البكالوريا.. امتحان الإسلامية يربك طلبة الكويت و"إغماءات" بين طلاب سوريا بسبب الرياضيات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في الكويت تأجيل موعد امتحان التربية الإسلامية للصف الثاني عشر علمي وأدبي، إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد انتشار أخبار تفيد بتسريب أسئلة الامتحان، في حين حدثت حالات إغماء بين الطلبة في سوريا، بعد خطأ في أسئلة امتحان الرياضيات.

كما اتخذ وزير التعليم العالي الكويتي عادل العدواني، قرارا بإنهاء تكاليف جميع أعضاء المطبعة السرية.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية فإن هذا الإجراء يأتي تمهيدا لتكليف فريق جديد لإدارة المطبعة السرية بعد حادثة تسريب الاختبارات، إلى جانب تشكيل لجنة تحقيق موسعة تمهيدا لاتخاذ إجراءات حازمة في الموضوع.

وقد أثار خبر تسريب الامتحان جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حيث طالبوا بإجراء تحقيق في الموضوع ومحاسبة المسؤولين عن التسريب.

من جهة أخرى، أوضحت وزارة التربية أن إجراءات نقل وتوزيع الامتحانات تتم وفق آلية صارمة تضمن أمانها وسريتها.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة الكويتية محمد الوهيدة، في منشور على منصة "أكس" أن هناك حرصا على تطبيق معايير الشفافية وضمان تكافؤ الفرص والاستحقاقات بين جميع الطلاب.

وكشف الوهيدة، أن هناك حرصا أيضا على تنسيق كامل مع قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية داخل وزارة الداخلية لرصد الحسابات المشبوهة.

وشدد على ضرورة عدم الانجراف وراء حسابات تروج لحلول أسئلة من نماذج امتحانات سابقة، مما يؤثر سلبا على تركيز الطلبة وتزعزع استقرار مسيرتهم التعليمية.

وفي حادثة أخرى، عبر عدد من الطلبة والأهالي في سوريا عن غضبهم بسبب خطأ في أحد الأسئلة وصعوبات في امتحان مادة الرياضيات الخاص بالشهادة الثانوية الفرع العلمي.

وحسب وسائل إعلام سورية فقد تم تسجيل حالات انهيار عصبي وإغماءات وسط طلبة الثانوية العامة بعد تفاجئهم من تغيير منهجية وضع الأسئلة دون إعلامهم مسبقا.

ودعا أهالي الطلاب إلى إعادة برمجة الامتحان في وقت لاحق والتحقق من الأخطاء التي تم تسجيلها في بعض الأسئلة التي وصفوها بـ"التعجيزية".

كما انتشرت أخبار تفيد بوفاة أحد الطلبة بسبب أزمة قلبية خلال إجراء امتحان الرياضيات.

وتعليقا على خبر الوفاة أكد رئيس امتحانات حلب أحمد العنان أنه "لا صحة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن وفاة طالب البكالوريا ’أحمد الرحيل‘ بأزمة قلبية أثناء امتحان الرياضيات".

وقال العنان في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية إن "الرحيل أغمى عليه من أصل 39 طالباً أغمى عليهم خلال الامتحانات، ووضعه الصحي مستقر".

من جهتها أكدت وزارة التربية السورية على موقع "فيسبوك" أن مكتب التوجيه الأول لمادة الرياضيات أوضح أن أسئلة المادة -الرياضيات- جاءت متدرجة لتناسب جميع مستويات الطلاب والفروق الفردية بينهم وتعتمد على فهم المادة بعيدا عن التلقين.