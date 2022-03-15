البرلمان الإيراني يُثني على قصف أربيل ويعتبره "إنجازاً" للحرس الثوري

شفق نيوز/ أشاد بيان موقع من 213 عضوا في البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، بالقصف الصاروخي الباليستي الذي استهدف محافظة اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

ووفقا لموقع إيران "ايرنشنال" فإن أولئك البرلمانيين أعربوا عما أسموه لـ"الإجراء الحاسم" للحرس الثوري الإيراني، في إشارة إلى القصف.

وأكد البرلمانيون، كغيرهم من المسؤولين الإيرانيين، مجددًا أن الهدف من الهجوم كان "مركزًا استراتيجيًا لمؤامرة إسرائيل في أربيل"، وقالوا إن "عدم الرد على العدو (إسرائيل) تجعله أكثر غطرسة".

وذكر البيان أن "الأمن القومي الإيراني والقوات المسلحة للبلاد من بين الخطوط الحمراء للسلطات الإيرانية"، مضيفًا: "إننا نعتبر العمل الشجاع الأخير وفقًا للقوانين التي أقرها النظام وحماية حدودنا".

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.