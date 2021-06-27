البرلمان الإيراني يبدي عدم رضاه عن تقرير عراقجي بشأن مفاوضات فيينا

شفق نيوز / سجلت لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يوم الأحد، اعتراضاً على التقرير الذي قدمه كبير المفاوضين الإيرانيين عباس عراقجي، عن سير المفاوضات النووية مع أطراف الاتفاق في فيينا.

يشار إلى أن الأطراف المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي بدأت في نيسان الماضي بالعاصمة النمساوية فيينا، ترى أن ثمة قضايا رئيسة ما زالت بحاجة إلى حل قبل إحياء الاتفاق مجدداً.

وعن تقرير عراقجي بهذا الشأن، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود عباس زاده مشكيني، عقب اجتماعه مع الأول إن "التقرير الذي قدمه غير مرض، لأنه لا يراعي قانون البرلمان وتوصيات المرشد برفع كل العقوبات والتحقق من ذلك".

وأضاف زاده مشكيني، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للحفاظ على جزء من العقوبات وتخطط مستقبلا لاستخدام آلية الزناد ضد إيران في الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن "مصالح إيران القومية تستوجب الحصول على ضمانات أمريكية قبل العودة إلى الاتفاق".

ولفت مشكيني، إلى أن "مقاومة الطرف الغربي وخاصة الأمريكي لعدم تقديم ضمانات لتنفيذ التزاماته في الاتفاق النزوي مثيرة للشك".